Incidente a Valbrona, grave un uomo SIRENE DI NOTTE

Incidente a Valbrona, vettura fuori strada e un uomo trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese.

Incidente, soccorsi in codice rosso

Si è alzato in volo, in codice rosso, anche l'eliambulanza per soccorrere un uomo di 50 anni. L'incidente è avvenuto questa notte, intorno alle 2.56 in via Milano, all'altezza del civico 20. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire: sul posto un'ambulanza della Sos di Canzo e l'elicottero. Allertati anche i Carabinieri di Como. Vista la gravità, il cinquantenne è stato portato all'ospedale di Varese.

Gli altri interventi della nottata

Un incidente anche a Cantù, lungo la strada provinciale 34 alle 2.53. Una ragazza di 23 anni è finita fuori strada. Sul posto la Cri di Cantù con un'ambulanza, allertati anche i Carabinieri. E' stata portata all'ospedale cittadino in codice verde per accertamenti. Scontro tra due auto a Montano Lucino, poco dopo la mezzanotte, lungo la strada provinciale 19: anche in questo caso, a rimanere ferita, in modo lieve, è stata una ragazza di 23 anni. Intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un'automatica.

Aggressione a Cantù e ubriachi soccorsi

La Cri di Como è dovuta recarsi in viale Geno un quarto d'ora dopo la mezzanotte per prestare soccorso a un uomo di 54 anni in evidente stato di alterazione. E' stato portato all'ospedale Valduce. Stesso copione in via Palo Carcano a Bellagio. A Cantù, infine, in piazza Garibaldi, si è registrata un'aggressione,. Ad avere la peggio un uomo di 30 anni portato dall'ambulanza all'ospedale di Cantù, in codice verde.