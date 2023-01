Incidente a Valbrona: tre persone in ospedale SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio in provincia di Como: si segnala un tremendo incidente a Valbrona con due vetture coinvolte e tre feriti in ospedale.

Incidente a Valbrona: tre persone in ospedale

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 10 gennaio, poco prima delle 23.30 a Valbrona, più precisamente in via Roma. Il frontale, che ha coinvolto una Wolkswagen nera e una seconda auto grigia, non è stato affatto di lieve entità. Infatti i due conducenti e una terza persona, passeggero di una delle due auto, sono rimasti feriti nell'impatto e ognuno ha dovuto ricevere l'assistenza del personale medico. Si tratta di una ragazza di 32 anni e di due donne, entrambe di 61 anni.

Allertati in codice rosso, i soccorsi si sono precipitati sul posto con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba, una dell'Sos di Canzo e un'automedica. Insieme a loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como, quest'ultimi per cercare di ricostruire quanto successo ed attribuire eventuali responsabilità. Le ambulanze sono rientrare all'ospedale di Lecco in codice giallo.

Il luogo dell'incidente