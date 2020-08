Incidente a Valbrona un uomo in ospedale.

Incidente a Valbrona un uomo in ospedale

Rovinosa caduta di un uomo di 30 anni oggi pomeriggio attorno alle 15.30 a Valbrona, in via Aldo Moro, in località Visino. L’uomo viaggiava in sella alla sua motocicletta quando ne ha perso il controllo cadendo a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in codice giallo un’ambulanza della Croce rossa di Asso con l’automedica. Insieme ai mezzi di soccorso è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Como. L’uomo, che non presentava ferite tali da metterne a rischio la vita, è stato caricato comunque sull’ambulanza e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lecco per ulteriori accertamenti.