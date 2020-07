Tragedia nella notte a Valmorea. Non ce l’ha fatta il giovane che ieri sera, 13 luglio 2020, ha avuto un incidente in moto.

Incidente a Valmorea: morto il 19enne caduto dalla moto

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 23. Il giovane, 19 anni, di Lurate Caccivio, sarebbe caduto dalla sua moto mentre percorreva via 4 Novembre. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto avrebbe fatto tutto da solo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’impatto. Sul posto ambulanza e automedica, oltre che le Forze dell’ordine. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono sempre state gravi. Trasportato al Pronto soccorso all’ospedale Sant’Anna, è purtroppo venuto a mancare.