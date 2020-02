Incidente a Valmorea: paura per una 59enne.

Grande spavento per una donna di 59 anni rimasta coinvolta alle 12.45 di oggi, venerdì 7 febbraio 2020, in un incidente in via Giuseppe Parini a Valmorea. Diverse auto si sono scontrate poco lontano da una curva e due di esse hanno terminato la corsa fuori strada. Sul posto i Vigili del Fuoco di Como e di Appiano e un’ambulanza della Cri di Uggiate che ha trasportato la donna ferita in ospedale in codice giallo.

