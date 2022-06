Incidente a Valmorea: un motociclista trasportato all'ospedale con l'elisoccorso

Incidente a Valmorea, questa mattina, martedì 14 giugno 2022, intorno alle 7.

Incidente a Valmorea: soccorso in codice rosso un motociclista

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso sulla Sp20 a Valmorea. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, si è precipitato anche l'elisoccorso da Como. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, probabilmente a causa di una mancata precedenza, un autocarro ha impattato contro una moto, guidata da un uomo di 52 anni, finito rovinosamente a terra. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Legnano. Non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi dei Carabinieri di Como.