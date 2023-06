Poche ore dopo il ribaltamento di ieri sera a Cirimido, anche a Veniano il 118 e i Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per un altro incidente simile.

Incidente a Veniano: auto ribaltata, tre persone coinvolte

Poco prima della mezzanotte un'ambulanza dell'Sos di Appiano Gentile è intervenuta a Veniano, in via Dante, per soccorrere le tre persone coinvolte in un incidente, che ha visto anche il ribaltamento di un'auto. Come di consueto in questi casi, insieme a loro il personale dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.

Fortunatamente, però, delle tre persone ferite nessuna ha necessitato di ulteriori cure mediche oltre quelle somministrate sul posto.

Il luogo dell'incidente