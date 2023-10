Incidente a Vertemate: perde il controllo e va contro lo spartitraffico

È successo oggi, poco prima delle 14, a Vertemate: nei pressi del supermercato Il Gigante, più precisamente sulla rotonda che collega la Sp35 e viale Raimondi, una ragazza di 19 anni ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro lo spartitraffico e contro la cartellonistica stradale.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, per soccorrere la ragazza, si sono presentate in codice giallo un'auto medica e l'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Dopo le prime manovre il personale sanitario ha optato per il trasporto in ospedale della ragazza, in codice verde e all'ospedale di Cantù.