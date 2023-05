Incidente a Vertemate: scontro tra auto sull'ex Statale dei Giovi.

Scontro tra due auto all'ora di pranzo sull'ex Statale dei Giovi, nel territorio del Comune di Vertemate con Minoprio. E' successo oggi, sabato 13 maggio 2023, intorno a mezzogiorno: due auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti in posto, si sono scontrate.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: un 21enne e un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce azzurra di Cadorago che hanno trasportato in codice giallo (media gravità) i feriti in ospedale. Presenti, per permettere le operazioni di soccorso e recupero dei veicoli in sicurezza, i Volontari del Lario.