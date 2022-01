Incidente a Villa Guardia, coinvolto un bimbo di 3 anni SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Villa Guardia

Scontro tra auto in via Spluga intorno alle 23. Sul posto la Croce Verde di Fino Mornasco che ha soccorso tre persone: un bimbo di 3 anni, una donna di 26 e un uomo di 34. Dopo le prime cure l'ambulanza ha fatto rientro in ospedale in codice giallo. Spetterà ai Carabinieri di Cantù ricostruire l'accaduto.

Da segnalare anche un lieve malore a Turate per una donna di 44 anni. A Como invece un evento violento in via Gramsci. Soccorso un uomo di 59 anni, finito all'ospedale in codice verde.