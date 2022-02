Incidente a Villa Guardia, ferita una donna SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco cos'è successo nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Villa Guardia, ferita una donna

Lo scontro tra auto è avvenuto intorno alle 20.40, in via Varesina, all'altezza del civico 54. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con la Cri di Lurate Caccivio. Ferita una donna di 44 anni. Dopo le prime cure è stata trasportata in codice verde all'ospedale. Spetterà poi ai Carabinieri ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da segnalare anche un malore a Gravedona e una caduta al suolo a Porlezza. A Como invece soccorso un giovane di 33 anni, finito al Sant'Anna in codice verde.