Incidente a Villa Guardia feriti due motociclisti FOTO e VIDEO

Allarme in codice rosso intorno alle 12.20 di oggi, sabato 26 settembre 2020, a Villa Guardia.

Incidente a Villa Guardia feriti due motociclisti

In via Monte Bianco, all’altezza del civico 8, si sono precipitate due automediche e due ambulanze (la Croce Verde di Fino Mornasco e la Cri di Grandate). A scontrarsi un’auto e una moto, con a bordo un uomo e una donna, entrambi residenti a Verbania. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’auto, una Fiat 500L guidata da uomo di Oltrona, procedeva da Appiano Gentile verso Villa Guardia, sulla Provinciale, quando ha frenato per svoltare a sinistra. A quel punto il motociclista alla guida non avrebbe fatto in tempo a frenare, andando a sbattere contro l’auto e ribaltandosi.

Intervenuta anche la Polizia locale di Villa Guardia per il servizio viabilità e tutti i rilievi del caso. Dopo le prime cure sul posto, i motociclisti sono stati portati in codice giallo e verde all’ospedale Sant’Anna. Non sarebbero in pericolo di vita. Illeso invece l’automobilista.