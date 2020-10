Incidente a Villa Guardia: scontro tra auto e scooter.

Paura per una ragazza di 30 anni poco prima delle 14 di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, quando è finita sull’asfalto dopo uno scontro con un’auto in via Monterosa a Villa Guardia. Sul posto la Croce azzurra di Como che l’ha trasportata per accertamenti al Sant’Anna. Presenti per i rilevamenti del caso anche gli agenti della Locale di Lurate Caccivio/Villa Guardia.