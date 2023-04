L'impatto è avvenuto ieri sera, venerdì 14 aprile 2023, intorno alle 20.20.

Incidente a Villa Guardia: si ribalta con l'auto

Alla guida dell'auto, che si è ribaltata per cause che saranno da definire, un giovane di 33 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che l'ha soccorso e trasportato all'ospedale in codice verde. Per lui un grande spavento ma ferite che non sono state ritenute gravi. Intervenuti anche i Carabinieri di Cantù per i rilievi e i Vigili del fuoco.