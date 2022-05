Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 maggio 2022, c'è stato un incidente ad Albavilla.

Incidente ad Albavilla c'è un ferito grave

L'impatto è avvenuto in via Brianza 33, intorno alle 15.40, all'altezza del semaforo dopo il Castello di Pomerio. Sul posto automedica e due ambulanze che hanno soccorso tre persone tra cui anche una suora. Un ferito è stato soccorso in codice rosso. A scontrarsi sarebbero state due auto.