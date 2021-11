Lo scontro

Poco prima delle 18.

Ieri, domenica 13 ottobre 2021, poco prima delle 18 c'è stato un incidente ad Albavilla.

Incidente ad Albavilla, due feriti

A scontrarsi, in via Molinara, sono state due auto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, le Forze dell'ordine e anche i Vigili del fuoco. Coinvolti due uomini di 46 e 69 anni. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna, l'altro invece a quello di Erba in codice verde.