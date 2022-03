Incidente ad Albavilla: ferite due persone SIRENE DI NOTTE

soccorsi al lavoro

I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Erba.

Incidente ad Albavilla: ferite due persone nella tarda serata di ieri, venerdì 25 marzo 2022.

Incidente ad Albavilla: ferite due persone

Schianto tra due automobili poco dopo le 23.15 di ieri sera. L'incidente si è verificato in via Prealpi ad Albavilla, nei pressi dell'incrocio con via Saruggia. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 33 anni e una donna di 49. Sul posto si sono precipitate due ambulanze, della Cri di Montorfano e del Lariosoccorso di Erba insieme all'auto medica, e hanno trasportato le due persone all'ospedale di Erba in codice giallo e verde. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilevamenti del caso.