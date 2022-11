È successo questo pomeriggio, mercoledì 9 novembre 2022: un incidente ad Albavilla ha coinvolto due auto. Tre i feriti, un minorenne e due ragazzi, soccorsi dal personale sanitario.

Incidente ad Albavilla: feriti tre giovanissimi

Oggi intorno alle 16.30 si è verificato un tamponamento sulla strada provinciale 40, la via Prealpi, nei pressi dell'incrocio con il Castello di Casiglio. Un tamponamento tra un auto e un camioncino ha ferito tre persone. Sul posto la Croce Rossa di Lipomo che ha prestato soccorso a un ragazzo di 15 anni, un altro ragazzo di 18 e una ragazza di 26 anni, la quale era alla guida dell'auto. I soccorsi, seppur usciti con la massima allerta e in codice rosso, arrivati sul posto e valutate le condizioni dei tre feriti hanno deciso di evitare il trasporto in ospedale.

Oltre ai soccorsi presenti anche i carabinieri di Como e i vigili del fuoco di Erba.

Le foto