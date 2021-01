Incidente ad Albavilla: giovane si schianta contro il muro di una carrozzeria

Incidente ad Albavilla. L’allarme è scattato intorno intorno alle 17.15 di oggi, sabato 16 gennaio 2021.

Incidente ad Albavilla: giovane finisce contro il muro di una carrozzeria

Un giovane di 20 anni, residente ad Albese con Cassano, ha perso il controllo dell’auto, modello Golf, ed è andato a schiantarsi contro il muro di una carrozzeria. L’episodio è avvenuto in via Basso Formiano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, giunti sul posto d’urgenza. In volo si era alzato anche l’elisoccorso da Como, fortunatamente però le condizioni del ragazzo erano meno gravi del previsto. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, tramite l’ambulanza. Spetterà poi ai Carabinieri di Como effettuare tutti i rilievi del caso così da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.