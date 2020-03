Stava tornando a casa con la sua moto quando improvvisamente è rientrato nella corsia ed è finito contro un’auto. L’incidente è avvenuto tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, tra le 17.30 e le 18, su viale Prealpi, la strada che collega Albavilla ed Erba. Dopo essere stato trasportato all’ospedale in codice rosso, ora fortuntamente Domenico Rutigliano è fuori pericolo.

Incidente ad Albavilla, l’appello: “Cerchiamo testimoni”

“Mio papà racconta di essere rientrato nella corsia in quel modo brusco perché un’auto che proveniva dalla direzione opposta alla sua avrebbe tentato un sorpasso o comunque potrebbe invaso in parte la corsia e lui l’avrebbe evitata con quella manovra. Purtroppo a oggi nessuno ha visto cosa è successo o ha notato qualcosa, per questo chiediamo a chiunque sia passato di lì tra le 17.30 e le 18, se ha visto qualcosa di contattarci”, spiega la figlia, Valentina che ha diffuso un vero e proprio appello per cercare di ricostruire cosa è esattamente successo. Per segnalazioni è possibile scrivere a v.rutigliano1995@gmail.com.

