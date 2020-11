Incidente ad Albavilla: scontro tra un’auto e un furgone.

Attimi di paura questa mattina, 24 novembre 2020, ad Albavilla dove si sono scontrati un furgone e un’auto. L’incidente si è verificato intorno alle 9.25 in via Padre Meoni, nel parcheggio di un complesso commerciale. Non è la prima volta, la zona è nota per essere stata teatro di diversi sinistri.

Sul posto elisoccorso, Croce rosso di Montorfano e un’auto medica per soccorrere una donna di 45 anni e un uomo di 51. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Secondo una prima e parziale ricostruzione il furgone sarebbe sceso dalla rivetta e colpito in pieno un’auto parcheggiata ma la dinamica è ancora tutta al vaglio delle forze dell’ordine.