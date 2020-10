Incidente ad Albavilla SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Albavilla

L’impatto è avvenuto in via per Carcano intorno alle 21.30, a scontrarsi sono state due auto. Sul posto un’ambulanza che ha soccorso una donna di 36 anni e altre due persone coinvolte. Un ferito è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale di Erba. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri di Como.