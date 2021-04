Nella mattinata di oggi, sabato 24 aprile 2021, c’è stato un incidente ad Albavilla, intorno alle 11.20.

Incidente ad Albavilla tre feriti lievi

A scontrarsi, sulla strada provinciale, sono state due auto. Sul posto sono arrivati ambulanza e Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. Si segnalano tre persone coinvolte nell’impatto, di 25, 32 e 65 anni, con ferite lievi. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto, è intervenuta la Polizia di Stato.