Incidente ad Albavilla: tre feriti SIRENE DI NOTTE

Incidente ad Albavilla: tre feriti nello schianto.

Lo schianto si è verificato ieri sera, venerdì 28 maggio 2021, intorno alle 21.30 in via Prealpi ad Albavilla. A scontrarsi sono state un’auto e una moto e tre sono le persone rimaste ferite: un uomo di 45 anni, una donna di 44 e un ragazzino di 11 anni. Sul posto sono arrivate la Cri di Montorfano, il Lariosoccorso di Erba e un’auto medica che hanno trasportato i feriti, in codice giallo, all’ospedale di Erba. Sulla dinamica indagano i Carabinieri.