Incidente ad Albese con Cassano: paura per due 60enni

Ieri, venerdì 9 febbraio 2023, ad Albese Con Cassano sulla Briantea si è verificato un incidente tra due vetture che ha visto coinvolti due uomini sulla 60ina.

L'arrivo dei soccorsi

L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 nei pressi della rotonda che collega la Briantea a via Montorfano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, compito che spetta alle Forze dell'ordine intervenute (i Carabinieri di Como), ma quello che è certo è che nell'impatto si è temuto per la vita di due uomini di 66 e 67 anni.

Sul posto, infatti, sono state inviate un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'auto medica in codice rosso. Una volta valutate le condizioni dei due uomini, però, si è deciso per il loro trasporto in ospedale, al Sant'Anna di Como, in codice verde.

Il luogo dell'incidente