Incidente ad Alserio: gravissimo un ciclista

Terribile schianto poco prima delle 12 di oggi, sabato 24 luglio 2021, ad Alserio dove un motociclista e un ciclista si sono scontrati. E' successo in via milanese, vicino all'intersezione con via Foppa. Sul posto due ambulanze del Lariosoccorso e della Croce azzurra di Como, l'auto medica e l'elisoccorso. Proprio quest'ultimo ha trasportato d'urgenza in ospedale a Varese il ciclista in gravissime condizioni. Il motociclista invece, ferito, è stato trasportato in codice giallo verso il presidio sanitario di San Fermo della Battaglia. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri di Como.