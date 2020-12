Incidente ad Alserio in via milanese SIRENE DI NOTTE

Incidente ad Alserio in via milanese.

Il sinistro con ribaltamento di un’auto si é verificato ieri sera, 24 dicembre 2020, intorno alle 21.30 in via milanese ad Alserio. Nell’impatto é rimasta coinvolta una donna di 62 anni, soccorsa dal Lariosoccorso di Erba. Fortunatamente però non é stato necessario il trasporto in ospedale. Allertati i carabinieri e i vigili del fuoco.