Incidente ad Alserio: soccorso un uomo

L'impatto è avvenuto oggi, giovedì 11 agosto 2022.

Incidente ad Alserio

Tutto è successo poco prima delle 14, in via Carcano, all'altezza del civico 10. Coinvolta una moto, con il motociclista che fortunatamente non è rimasto ferito nell'impatto. Soccorso invece un uomo di 56 anni, sul posto la Sos di Canzo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. Attivata la Polizia locale per la ricostruzione della dinamica.