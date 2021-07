Incidente ad Alzate Brianza, ferito un 30enne. Traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 luglio 2021, c'è stato un incidente ad Alzate Brianza.

Incidente ad Alzate Brianza, ferito un 30enne

I soccorsi sono stati allertati d'urgenza, poco dopo le 16, in via Alessandro Manzoni. L'impatto è avvenuto all'altezza della strettoia di ingresso alla frazione di Fabbrica Durini, luogo già teatro di diversi incidenti. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle Forze dell'ordine, secondo le prime informazioni sembrerebbe che il motociclista abbia sorpassato un'auto ferma per far passare una seconda auto dalla corsia opposta. Ci sarebbe stato poi un frontale. Sul posto si sono precipitati ambulanza ed elisoccorso. Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella ad una moto, un 30enne. Non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico in tilt

La strada è stata bloccata per permettere i rilievi dei Carabinieri. Si è formata così una lunga coda di automobilisti.