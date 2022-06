Nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 giugno, c'è stato un incidente ad Alzate Brianza.

Incidente ad Alzate Brianza: grave un motociclista

L'impatto è avvenuto intorno alle 11, in via Santuario. A scontrarsi sono stati un'auto, modello Ford, dove c'erano a bordo un uomo di 77 anni e una donna di 69, e una moto. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'incidente sarebbe avvenuto durante le manovre dell'automobilista, poco distante dal Santuario, all'ingresso della fiera. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza e l'elisoccorso da Como. Il motociclista, classe 1992, sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso all'ospedale di Varese. I rilievi sono stati affidati dalla Polizia locale.

AGGIORNAMENTO - Prognosi riservata e condizioni gravi per il motociclista. Andrà in Rianimazione.