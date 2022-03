lo schianto

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari e portata in ospedale.

Incidente ad Alzate Brianza: i Vigili del Fuoco estraggono una donna dalle lamiere.

Lo schianto si è verificato questa mattina, mercoledì 9 marzo 2022, in via don Guanella all'incrocio con via Giacomo Matteotti ad Alzate Brianza. Per cause ancora in fase di accertamento dai Carabinieri intervenuti in posto, due auto di sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere una donna di 73 anni che, ferita, era rimasta incastrata. A prestare le prime cure alla donna la Sos di Lurago D'Erba che l'ha poi trasportata in codice giallo, non in pericolo di vita all'ospedale di Erba.