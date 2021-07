Incidente ad Alzate Brianza scontro tra auto e moto

Intorno alle 17.15 di oggi, martedì 20 luglio 2021, c'è stato un incidente ad Alzate Brianza. I soccorsi sono stati allertati d'urgenza.

Incidente ad Alzate Brianza

L'impatto in località Valsorda, al confine con Inverigo, zona purtroppo già teatro di molti incidenti. Sul posto si sono precipitate la Cri di Cantù e un'automedica, allertato anche l'elisoccorso da Como. Soccorso un uomo di 34 anni che non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto a scontrarsi sarebbero state un'auto e una moto da corsa. Per i rilievi del caso sul posto sono arrivati i Carabinieri di Cantù.

Coas traffico

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni alla viabilità, in un'ora di punto per il rientro dal lavoro di tanti comaschi. Si segnala traffico in til e code fino a Fabbrica Durini.