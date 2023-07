Incidente ad Alzate Brianza: cinque mezzi coinvolti SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2023 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidente ad Alzate Brianza

L'impatto è avvenuto intorno alle 00.45, sulla Statale 342 Briantea, all'altezza di Alzate Brianza. Coinvolti più veicoli, alcuni in transito altri in sosta. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto due ambulanze e l'automedica. Feriti due uomini di 22 e 49 anni, insieme a una donna di 35. Sono poi stati trasportati agli ospedali di Erba e San Fermo della Battaglia, in codice giallo. Rilievi affidati ai Carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dello scontro, presenti anche i Vigili del fuoco.

Da segnalare anche un altro incidente, questa volta a Como, in via Pasquale Paoli. A scontrarsi un'auto e una moto, con un 62enne finito in ospedale in codice verde.