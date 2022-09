Incidente ad Alzate, un ferito grave SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidente ad Alzate, un ferito grave

L'impatto è avvenuto intorno alle 22.45 ad Alzate Brianza, sulla Sp 38. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un'auto sarebbe finita fuori strada per cause che accerteranno le Forze dell'ordine. Due i feriti, uno trasportato in codice verde all'ospedale, un secondo invece molto grave, trasportato in codice rosso al Sant'Anna.

Da segnalare anche un'aggressione in via Fratelli Recchi, a Como. Sul posto la Cri di Como che ha soccorso un giovane di 30 anni, trasportato poi in codice verde all'ospedale.