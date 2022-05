Incidente ad Anzano del Parco: arriva l'elisoccorso, grave un motociclista

In via Diaz

Sul posto anche ambulanza, automedica e le Forze dell'ordine.

L'impatto è avvenuto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, venerdì 20 maggio 2022.

Incidente ad Anzano del Parco: arriva l'elisoccorso

In via Diaz a scontrarsi in un frontale sarebbero state un'auto e una moto. Sul posto, con massima urgenza, la Cri di Lipomo e un'automedica, in volo si è alzato anche l'elisoccorso da Como. In gravissime condizioni un motociclista, i soccorritori si sono calati dall'elisoccorso col verricello per assisterlo. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Per la ricostruzione della dinamica presente la Polizia Locale intercomunale Briantea.