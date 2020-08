Grandissimo spavento questa mattina, sabato 29 agosto 2020, ad Anzano del Parco dove è avvenuto un incidente.

Incidente ad Anzano del Parco auto finisce fuori strada e si ribalta

Intorno alle 10.40 un’auto è finita fuori strada, andando anche a ribaltarsi, mentre stava percorrendo via Diaz. Sul posto sono state allertate due ambulanze e l’automedica in codice rosso. Tra i coinvolti un 18enne, una ragazza di 22 anni, un bambino di 7 e e una donna di 44. In due sono finiti all’ospedale, fortunatamente con ferite che poi si sono rivelate lievi. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto.