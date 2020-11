Incidente ad Anzano del Parco: ferito un 73enne.

Lo schianto si è verificato ieri sera, sabato 21 novembre 2o2o, intorno alle 20 in via Armando Diaza. Secondo una prima ricostruzione, una vettura condotta da un 73 enne è finita contro un ostacolo. Nell’impatto è rimasto ferito un 73enne, soccorso dalla Sos di Lurago e dall’equipe di un’auto medica. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente l’uomo ha riportato solo lievi ferite ma è stato comunque trasportato per accertamenti all’ospedale di Erba.

Foto di repertorio