Incidente ad Anzano: finisce con l'auto contro un furgone in sosta

Attimi di paura questo pomeriggio, sabato 12 giugno 2021, intorno alle 15.15 quando un'auto condotta da una donna di 90 anni si è schiantata contro un furgoncino in sosta con a bordo un uomo di 63 anni. E' successo in via Armando Diaz e sono stati chiamati i soccorsi d'urgenza perché la Panda che viaggiava verso il centro del paese si è ribaltato per l'urto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 5 mezzi di soccorso, la Sos di Lurago e un'auto medica. Fortunatamente nessuno dei due coinvolti è in pericolo di vita ma verranno comunque accompagnati in ospedale. Presenti per i rilevamenti del caso e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto i Carabinieri.