Incidente ad Appiano Gentile SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Appiano Gentile

L’impatto è avvenuto in via Salvo d’Acquisto, intorno alle 00.42. Soccorsa e trasportata in codice giallo una donna di 53 anni. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare un malore a Como, per un uomo di 59 anni, finito al Valduce in codice verde. Alle 22 a Mariano un’intossicazione etilica per un giovane di 25 anni. E’ finito all’ospedale di Cantù in codice verde.