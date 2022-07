Incidente ad Appiano, Greta muore a soli 21 anni

Aveva solo 21 anni Greta Curti: è deceduta in seguito a un incidente avvenuto ad Appiano Gentile.

L'incidente domenica mattina

La giovane, residente a Guanzate al Villaggio del Bosco, stava tornando a casa: lavorava come cameriera al ristorante La Pinetina di Appiano Gentile. Ad accompagnarla, un collega che era alla guida di un furgone. Intorno alle 4 il mezzo si è schiantato contro il muro di via Pedrosi, una strada centrale del paese non di ampio calibro. Stando a una prima ricostruzione, al vaglio dei Carabinieri di Lurate Caccivio, parrebbe che il veicolo stesse procedendo a velocità sostenuta.

I primi soccorsi e poi, 24 ore dopo, la tragedia

Nonostante l'impatto, in un primo momento le condizioni della ragazza non sono apparse gravi. Anzi, pare che l'uomo alla guida, 37 anni e collega di lavoro di Greta, si sia recato sul lato passeggero per sincerarsi delle condizioni della ragazza e ripartire senza dover chiamare i soccorsi. Greta, però, lamentava dolori. E' stato un passante a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Come si diceva, le condizioni della ragazza non sono apparse gravi: è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (media gravità). Al nosocomio, però, i medici si sono resi conto che la situazione era più grave del previsto. Nonostante il pronto intervento dei medici, il cuore di Greta ha cessato di battere intorno alla 1 di lunedì. L'uomo alla guida del furgone è accusato di omicidio stradale. È stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane di Guanzate.