Incidente ad Argegno SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2023 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente ad Argegno

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un'auto sarebbe andata a finire contro un ostacolo, ad Argegno, in via Schignano. Tutto è successo intono alle 4. Alla guida un uomo di 34 anni che è stato soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

I soccorsi durante la notte si sono mossi anche per due intossicazioni etiliche a Cantù, la prima per un uomo di 55 anni e la seconda per uno di 47.