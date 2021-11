L'impatto

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.40.

Incidente ad Arosio intorno alle 13.40 di oggi, venerdì 12 novembre 2021.

Incidente ad Arosio, soccorsa una donna

A scontrarsi, in via Filippo Corridoni, sarebbero state due auto. Sul posto oltre ai Carabinieri per la ricostruzione della dinamica, anche Vigili del fuoco e ambulanza. Soccorsa una donna di 39 anni. Le sue condizioni non sarebbero gravi.