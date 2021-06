Incidente ad Arosio tra auto e moto SIRENE DI NOTTE

Incidente ad Arosio tra auto e moto nella serata di venerdì 11 giugno 2021.

Lo schianto si è verificato qualche minuto dopo le 22 di ieri sera in via Alcide De Gasperi quando una moto e un'automobile di sono scontrate. Ad avere la peggio un ragazzo di 24 anni ma, malgrado la situazione all'inizio paresse grave tanto che si è alzato in volo l'elisoccorso, alla fine il ragazzo è stato portato dalla Sos di Lurago all'ospedale Sant'Anna in codice verde per accertamenti. Presenti in posto anche un'auto medica e i Carabinieri per i rilevamenti del caso.