È successo questa mattina sulla Strada Provinciale: un incidente ad Asso ha coinvolto un bambino di 4 anni, un uomo di 37 e una donna di 24.

Incidente ad Asso: coinvolto un bambino di 4 anni, si alza l'elisoccorso

Un forte impatto che ha fatto scattare immediatamente la mobilitazione dei soccorsi questa mattina ad Asso, in via Circonvallazione, poco dopo le 11. Due le auto coinvolte, su una delle quali c'era un bambino di 4 anni e un uomo di 37, sull'altra, invece, la donna di 24.

Sul posto si sono precipitati la Croce Rossa di Lecco, la Croce Rossa di Asso, l'auto medica e anche l'elisoccorso di Milano. Fortunatamente il bambino di 4 anni non ha subito evidenti traumi grazie al seggiolino sul quale era assicurato. Mentre la ragazza di 24 anni ha necessitato delle cure mediche. Le due ambulanze sono poi rientrate in ospedale, a quello di Erba e al Sant'Anna di Como, in codice giallo e in codice verde. Mentre non si è rivelato necessario l'utilizzo dell'elisoccorso.

L'arrivo dell'elisoccorso

Il luogo dell'incidente