Incidente ad Asso: due giovani coinvolti SIRENE DI NOTTE

soccorsi al lavoro

Sono stati trasportati in ospedale.

Incidente ad Asso: due giovani coinvolti.

Lo schianto, che ha visto coinvolte due automobili, è avvenuto in via Circonvallazione intorno alle 2 del mattino, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2021. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, un ragazzo e una ragazza, entrambi di 20 anni. Sul posto è intervenuta la Sos di Canzo che ha provveduto ha trasferire in codice giallo i feriti in ospedale a Erba. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri.