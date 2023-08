Incidente ad Asso: ferito un 72enne. E' successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 agosto, pochi minuti prima delle 17.

Il sinistro si è verificato lungo la via Provinciale per Bellagio: secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti i soccorritori della Sos di Canzo e l'automedica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Lecco. Le condizioni dell'uomo, inizialmente indicate con il codice rosso, quello della massima gravità, sono state successivamente segnalate in codice giallo: il 72enne non sarebbe dunque in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco di Canzo, a coadiuvare le operazioni di soccorso. In loco anche i Carabinieri cui è spettata la ricostruzione della dinamica del sinistro.