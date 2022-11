Attimi di paura questa mattina, mercoledì 2 novembre, quando si è verificato un incidente ad Asso: coinvolte una minicar e un'autocisterna che trasportava un carico infiammabile.

Incidente ad Asso: tampona un'autocisterna con carico infiammabile

Un tamponamento, non di grossa entità, ma che ha fatto passare qualche minuto di paura ai conducenti dei due veicoli. Innanzitutto perché uno dei due era un'autocisterna con carico altamente infiammabile, ma anche per il fatto che una minicar si fosse schiantata contro un veicolo decisamente più robusto. L'incidente si è verificato sulla SP per Bellagio, all'altezza dell'incrocio con via Monti di Sera. Sul posto sono intervenuti, in codice rosso, la Sos di Canzo, l'auto medica, i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Le foto

Il luogo dell'incidente