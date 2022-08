Incidente ad Erba e aggressione a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidente ad Erba e aggressione a Cantù

Intorno alle 00.25, un'auto è finita fuori strada in via Lecco, a Erba. Soccorsi un 17enne e un 27enne. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Spetterà alla Forze dell'ordine ricostruire i motivi che hanno portato l'auto ad uscire di strada. Alle 23.45 allarme a Cantù, in piazza Garibaldi per un'aggressione. Coinvolti due giovani di 19 anni, uno dei quali è stato trasportato in codice verde all'ospedale. Indagano i Carabinieri di Cantù.

Si segnalano anche due intossicazioni etiliche a Como e un malore a Mariano, in via Isonzo.