Incidente ad Erba: il motociclista resta in prognosi riservata

Tutto è avvenuto lungo viale Resegone, proprio di fronte a Lariofiere, intorno alle 13.30 di ieri, lunedì 22 agosto 2022. Ad avere la peggio nell'impatto, un uomo di 46 anni, residente a Cesana Brianza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, procedeva da Pusiano sulla statale, mentre da via Leonardo da Vinci giungeva una Punto contro la quale si è schiantata la moto. Il motociclista nell'impatto, prima con l'auto e poi con il suolo, ha perso conoscenza. Sul posto si sono precipitati la Polizia Locale, la Croce Verde di Bosisio e l'auto medica, ma è con l'elisoccorso di Como che l'uomo, intubato, si è diretto verso l'ospedale di Varese in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico e toracico. Resta in rianimazione, intubato, la prognosi è riservata ma le condizioni sono stabili.