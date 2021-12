All'ora di pranzo

Incidente ad Eupilio intorno alle 12.15 di oggi, giovedì 23 dicembre 2021.

Incidente ad Eupilio ferito un automobilista

L'impatto è avvenuto sulla via Provinciale 14/16. Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati ambulanza, automedica e Vigili del fuoco. Soccorso un giovane di 27 anni e una donna di 58. Secondo quanto è stato possibile raccogliere, un'auto, modello C3, andava verso Como quando avrebbe invaso e urtato una Ypislon che sopraggiungeva dal lato opposto. Illeso il conducente della C3, mentre in ospedale è finita la persone che era al volante della Ypisilon, trasportata in codice giallo all'ospedale di Lecco. Le sue ferite non sarebbero gravi.